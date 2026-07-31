Mash узнал о дефиците белых грибов в российских лесах

Белые грибы практически исчезли в российских лесах, утверждает Mash.

В публикации говорится, что основные места, где раньше росли белые грибы, либо уничтожены, либо заняты другими грибами - лисичками.

Отмечается, что всему виной "грибной туризм", когда неопытные люди неправильно собирают грибы, повреждая почву и лесную подстилку, что приводит к гибели грибницы.

Другая причина - изменение климата и загрязнение окружающей среды.

Дело в том, что белый гриб очень чувствителен к изменениям природы, говорят специалисты. Ему нужны чистая почва, стабильная влажность и симбиоз с определенными деревьями, а когда что-то из этого списка выпадает, гриб исчезает, уступая место более стойким собратьям.

Сезон у белых грибов начинается в сентябре, но уже по состоянию на июль эксперты прогнозируют, что урожай будет провальным.