«Литрес» снял с продажи две книги о Дурове*

Сервис «Литрес» подтвердил снятие с продажи обеих частей книги Николая Кононова «Код Дурова». Об этом сообщает издание «Подъем».

В пресс‑службе компании пояснили, что книги «Код Дурова» и «Код Дурова 2» сейчас недоступны ни для покупки, ни в подписке сервисов «Литрес» и MyBook. В сервисе подчеркнули, что действуют в соответствии с российским законодательством.

Произведения стали пропадать из книжных магазинов и онлайн‑каталогов после того, как основатель Telegram Павел Дуров был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Российские маркетплейсы перестали продавать мерч с фотографиями Дурова, а московская клиника «АльтраВита», предлагающая ЭКО с донорской спермой предпринимателя, скрыла промостраницу процедуры, хотя сама услуга осталась доступной.

29 июля 2026 года ФСБ России сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ведомство заявило, что ему заочно предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга