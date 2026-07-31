Вассерман: Заменить ЕГЭ на устные экзамены невозможно

Устные экзамены не смогут полностью заменить ЕГЭ, так как последний позволяет проверить знания учащихся по значительно более широкому кругу тем, чем это возможно при традиционной устной форме аттестации. Об этом заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

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Он пояснил, что проведение устных экзаменов, как правило, ограничивается постановкой всего двух или трех вопросов. И в отличие от этого, задания ЕГЭ разрабатываются таким образом, чтобы охватить максимально возможное количество учебных вопросов. Кроме того, депутат отметил, что нынешний формат ставит всех выпускников в абсолютно равные условия, что облегчает объективное сравнение уровня их знаний.

— В этом смысле единый государственный экзамен останется надолго, — передает слова Вассермаана News.ru.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в этом контексте отметил, что в ближайшие два года революционных изменений в ЕГЭ ждать не стоит. При этом работа по совершенствованию экзамена продолжается: ведется подготовка к введению практической части по физике и химии, обсуждается расширение устной части по гуманитарным предметам.