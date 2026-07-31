Создан максимально точный прогноз продолжительности жизни россиян

Наиточнейшую модель продолжительности жизни – не ошибается в 99,7% – создали ученые под руководством математика Германа Пушкарева, доцента одного из российских вузов. Их статья опубликована в журнале «Human Progress».

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Достоверные данные о возрастной структуре общества необходимы государству для того, чтобы знать, как распределять ресурсы для здравоохранения, пенсий и социальной поддержки населения.

Существующие для этого математические модели, созданные в прошлом веке, особой точностью не отличаются. В частности, в их основе, по мнению Пушкарева, лежит ошибочное предположение, что вероятность умереть с возрастом только увеличивается. Для взрослых людей оно еще работает, но с младенцами и маленькими детьми ситуация иная.

В частности, ученый считает, что имеющиеся модели не учитывают того, что в первый год (об этом говорит статистика), риск смерти младенцев наиболее высокий. Он снижается только к пяти годам. Что же касается пожилых людей, несмотря на то, что в их возрасте с годами риск смерти растет, по мнению Пушкарева, надо учитывать, что в XXI веке в связи с появлением новых лекарств и методов лечения люди в целом стали жить дольше. Получается, что в прежних прогнозах реальная продолжительность жизни занижалась, что могло приводить к существенной разнице между прогнозами среднего возраста наступления смерти и реальной ситуацией.

Новая математическая модель, предложенная группой Германа Пушкарева, основана исключительно на российских демографических условиях, – в частности, в ней учитывается и современное падение рождаемости (до исторического минимума), и стремительное старение населения в целом.

Для того, чтобы проверить свою прогностическую модель, ученые взяли статистику смертности всех возрастных групп за 2004-2009 годы, настроили свою программу на основе этих данных, и вывели новое «предсказание» на 2010 год. Прогноз, в который была включена динамика младенческой и детской смертности, а также ежегодный прогресс в медицине, с точностью 99,7% отразил реальные данные по смертности за 2010 год.