Стала известна судьба программа ЭКО с биоматериалом Павла Дурова* в Москве

Программу ЭКО с биоматериалом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не останавливали, она продолжает действовать, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в клинике «АльтраВита».

«Все действует, все работает. Ограничения по программе только – могут участвовать до 37 лет включительно. Мы всех записываем, у нас все действует», – сказал собеседник агентства.

В Госдуме ответили на ироничный пост Дурова*

Ранее сообщалось, что московская клиника ЭКО удалила с сайта страницу с бесплатной акцией с донорской спермой основателя Telegram для женщин до 37 лет.