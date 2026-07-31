Доверие становится главным ингредиентом: в Москве объявлены лауреаты премии «Здоровое питание — 2026»

Сегодня за внимание покупателя производители конкурируют не только вкусом и ценой, но и качеством, прозрачностью состава и доказанной пользой продукта. На первый план выходит ответственность бренда — готовность открыто говорить о составе, происхождении ингредиентов и принципах производства. Потребитель всё чаще делает выбор в пользу тех, кто предлагает не просто продукт, а понятную и честную ценность. Именно компании, которые сумели превратить эти принципы в основу своей стратегии и выстроить долгосрочное доверие аудитории, были отмечены на XIV ежегодной премии «Здоровое питание — 2026».

© Пресс-служба

Торжественная церемония награждения состоялась 25 июля в гастропространстве «Три вокзала. Депо» в рамках семейного музыкального фестиваля «Вкус лета» и объединила производителей, представителей ритейла и экспертов отрасли.

Премия традиционно отмечает лидеров, которые не только создают качественные продукты, но и формируют новые пищевые привычки, внедряют технологические решения и развивают культуру осознанного потребления. В этом году особое внимание было уделено комплексному подходу: жюри оценивало как продуктовые линейки, так и инновации, социальные и образовательные проекты.

© Пресс-служба

В числе лауреатов — компании из разных сегментов рынка, которые отвечают на запрос современного потребителя и укрепляют доверие к категории здорового питания: DEMIAND, компания NL, Bombbar, Белая дача, Агроном сад, кондитерская фабрика «Томер», ТМ «Пиканта», ТМ Bloomtea, ТМ Agenyz, Кореана Light, Джус Мьюзик, Кулинарные лавки «Братья Караваевы», бренд «Лента LIFE», qeep, Harly, Агрокомплекс Выселковский, Nutrino Lab, бренд Пава-Пава, «ИНМЕД», Biomins, бренд Латифа, ВЕЙРА-СОЮЗ, бренд Петелинка, сеть АЗС «Татнефть», ТМ «33 пингвина», REATME и другие.

Получение награды стало признанием вклада компаний в развитие индустрии и подтверждением актуальности выбранного направления. Лауреаты отмечают, что премия помогает не только подвести итоги, но и задать ориентиры для рынка:

«Премия «Здоровое питание» задаёт высокую планку для всей отрасли. Для нас особенно ценно получить признание в ключевой номинации – «Лучший производитель: витамины и БАД», потому что в этом году NL отмечает своё 25-летие. Эта награда стала подтверждением того, что эксперты высоко оценивают наш вклад в развитие рынка здоровьесбережения, а клиенты доверяют качеству продукции NL и выбирают её вновь. Благодарим за доверие, которое вдохновляет нас двигаться вперёд», — прокомментировала Олеся Баль, генеральный директор NL.

Для потребителя здоровое питание — это не абстрактная польза, а конкретный вкус, удобство и уверенность в завтрашнем дне. Именно такую практическую ценность несут проекты лауреатов, которые меняют подход к ежедневному рациону и делают осознанный выбор естественным.

«Здоровое питание не должно быть компромиссом. Готовить вкусную и полезную еду — наша цель! Победа в премии «Здоровое питание» — признание того, что наш подход к приготовлению без лишнего масла действительно нужен людям. Мы хотим сделать здоровое питание простым и доступным. Особенно приятно, что нашу работу оценили не только эксперты, но и потребители по итогам тестов «Ромир». Такие премии вдохновляют двигаться дальше. Здоровое питание — это основа качества жизни, а не просто тренд», — отметил Кирилл Зотов, директор отдела продукта и R&D в компании DEMIAND.

Исполнительный директор премии Валерия Толстопятова подчеркнула, что сегодня рынок развивается в ответ на осознанный запрос аудитории:

«Люди хотят понимать, что они едят, и выбирать продукты, которым можно доверять. Премия помогает выделить лучшие практики, задать ориентиры для рынка и показать, что забота о здоровье может быть технологичной, вкусной и доступной».

Параллельно с церемонией награждения в гастропространстве «Три вокзала. Депо» 25–26 июля прошёл семейный музыкальный фестиваль «Вкус лета» — насыщенный городской праздник для всей семьи, объединивший музыку, гастрономию, спорт, зоны красоты, детские активности и заботу о питомцах. За два дня фестиваль посетили десятки тысяч гостей.

© Пресс-служба

Музыкальная сцена стала сердцем события: на концерте «Пикник Юмор FM» выступили Султан Лагучев, GAYAZOV BROTHER BROTHER BROTHER, Filatov & Karas, Galibri & Mavik, группа «Градусы», Venera, Lx24, DJ Dimixer и Анна Немченко. В блоке VK Records свои хиты представили RAGDA, SHANDOR, ВАХТАНГ, Антон Лаврентьев, HOLLYFLAME и другие артисты. Атмосферу дополняли DNK Music и проект MUZLOTO, а для детей работала отдельная сцена с артистами Детского радио.

Гости могли попробовать процедуры экспресс‑ухода в бьюти‑зоне и познакомиться с продукцией бренда Monic Beauty, поучаствовать в кулинарных шоу и продегустировать новые блюда, а также зарядиться энергией на спортивной площадке: гости выполнили комплекс упражнений вместе с инфлюенсером Никитой Серовым, а затем он провёл мастер‑класс по приготовлению протеиновых коктейлей — дегустация состоялась при поддержке супермаркета «Мираторг», «Мираторг» и Nutribullet.

Для детей были организованы мастер‑классы и интерактивные шоу, а для владельцев питомцев — отдельная площадка при поддержке партнёра «Зоофест Эко». Там прошли показательные выступления с собаками, лекции и бесплатные консультации кинологов, ветеринаров и зоопсихологов, а также благотворительная выставка‑пристройство кошек из приютов: за два дня 8 кошек нашли своих хозяев.

Благотворительный стендап от платформы Tooba стал важной частью программы: все собранные средства направили на помощь нуждающимся. Акцию поддержали добрые партнёры мероприятия — Совкомбанк и Qharisma Group. На фестивальном маркете десятки компаний, включая EMRA и Revyline, представили свои новинки, а розыгрыши и викторины от партнёров добавили программе динамики.

Фестиваль объединил более 50 партнёров, среди которых: DeCode, Icon Skin, Belikova Show, Metodologia, BelkaCar, Вай Тай, Le Mousse, Reatme, Gurman Box, ВКУС ЖИЗНИ | МОЗГОВАЯ, PresiDENT, клиника Абакумова, AMA models, DEMIAND, Global White, Yahmur Space, аквапарк «Карибия», DLYa KOJi da, LIBREDERM, Holly Polly, GreenDetox, ЭС Гиджей Студио и другие.