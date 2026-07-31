Дональд Трамп вновь сделал заявление об СВО. Американский президент сообщил о своем желании, чтобы боевые действия на Украине закончились. Трамп заявил, что сказал об этом главарю киевской хунты во время их недавней встречи. Стоит ли верить словам Трампа? Легендарный актер Сергей Никоненко, который никогда не скрывал своей патриотической позиции, уверен: России нужно не обращать внимания на высказывания Трампа, а добиваться всех поставленных целей.

— Трамп – прохвост, и американцы многие, в основном, такие: я им не верю никому, — считает Никоненко. – Нам надо выполнять то, что определил Владимир Владимирович Путин.

Тому, что западный мир ополчился на Россию, Сергей Петрович не удивляется. Говорит, что это у них любимое занятие – пытаться противостоять русским. Никоненко вспоминает историю и говорит, что каждые сто лет на Западе устраивают подобное.

— А это что, в первый раз? – удивляется Никоненко. — Это у них любимое занятие такое, каждый век. Посмотрите, в каждом веке они это делают. В 17-м – поляки, в 18-м – шведы, в 19-м – Наполеон, в 20-м – Гитлер. О чем вы говорите?! Это у них любимое занятие. Им на историю наплевать! Они думают: «У нас на сей раз получится!». Нет, не получится.

— Только с ними надо сейчас расправиться покруче, с засранцами, — не скрывает эмоций прославленный артист. – Я бы их… Ладно, промолчу, а то могу не то сказать.

— Вы ожидали от Зеленского такого? – интересуемся мы у Сергея Петровича.

— А что от него еще ожидать? Прохвост из прохвостов, самой высокой марки! – говорит Никоненко.

Никоненко уверен, что СВО должно закончиться не по желанию Трампа, а только после того, как будут выполнены все изначально поставленные цели спецоперации.

— Когда мы уничтожим фашистов, бандеровцев, вот, тогда все закончится СВО, — говорит Сергей Петрович.