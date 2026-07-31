В Госдуме ответили на ироничный пост Дурова*

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров* (внесен в России в список террористов и экстремистов) напрасно игнорирует претензии российских властей и «хорохорится» в своем сообщении. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее в ФСБ России заявили, что Дурову* предъявлено обвинение в содействии терроризму. Представители спецслужбы подчеркнули, что «установлено и задокументировано» множество случаев использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота для знакомств в мессенджере Telegram.

30 июля Дуров* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. После чего бизнесмен заявил, что чиновники в России «явно запутались в вопросе о том, кто кого может забанить в интернете».

Депутат Госдумы Александр Толмачев привел данные о том, что только за 2025 год заведено около 700 тыс. уголовных дел, связанных с киберпреступлениями, и поинтересовался, почему основатель Telegram в своем сообщении «не пишет о требованиях по блокировке мошенников, дропперов и вербовщиков».

«Почему руководство мессенджера сделало вид, что не замечает противоправных действий, из-за которых жертвами становятся подростки? Казалось бы, все просто — достаточно ограничить активность киберпреступных сообществ, на которые неоднократно указывали сами пользователи. Разумеется, Дуров хорохорится, но закон есть закон», — заметил он.

По словам парламентария, «если не блокируешь террористов», то однажды можешь сам оказаться среди них.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.