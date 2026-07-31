Вован и Лексус назвали свой главный политический розыгрыш

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) назвали самым громким политическим розыгрышем в своей карьере разговор с предпринимателем Борисом Березовским.

По словам блогеров, номер телефона бизнесмена они нашли в слитых базах данных. Позвонив ему, они представились высокопоставленными российскими чиновниками и смогли вывести Березовского на разговор о финансировании оппозиционных сил.

— С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, «пранк» с Борисом Березовским. Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции, — рассказали они в беседе с РИА Новости.

До этого российские блогеры-пранкеры рассказали о разговоре с экс-руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр от лица экс-президента Украины Петра Порошенко*.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов на территории России.