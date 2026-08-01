Движение по Крымскому мосту временно остановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в канале в мессенджере "Макс", оповещающем о ситуации на подходах к переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. До этого движение по мосту перекрывали днем 31 июля. Ограничения продлились около часа. 16 июля в Федеральной службе безопасности сообщили о предотвращении двух диверсий, целью которых был Крымский мост. По данным ведомства, за подготовкой нападений стояли украинские спецслужбы. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли крупные партии взрывчатых веществ производства Финляндии. Их доставляли в Россию с помощью беспилотников самолетного типа. Для осуществления теракта злоумышленники планировали задействовать два автомобиля. В ФСБ отметили, что благодаря своевременным действиям удалось не допустить реализации преступных планов.

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