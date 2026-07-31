В ЕГЭ по истории появится устная часть

Рособрнадзор планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году.

В настоящий момент ведется разработка модели устной части экзамена. Она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

"Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ), в котором в одном из первых этот блок должен появиться", - передает его слова РИА Новости.

Также Музаев предположил, что следующим предметом, где может появиться устный блок, может стать литература.