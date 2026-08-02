Школам рекомендовали девять внеурочных курсов

До девяти направлений внеурочных занятий, включая «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты», смогут посещать школьники в новом учебном году, следует из письма Минпросвещения.

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Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом.

Перечень рекомендованных курсов уже направлен в образовательные организации.

Согласно тексту письма, для учеников с первого по одиннадцатый классы предусмотрены «Разговоры о важном», для шестых–одиннадцатых — «Россия — мои горизонты». Учащиеся начальной школы смогут посещать «Орлята России», а для восьмых и десятых классов предлагаются военные учебные сборы или начальная военная подготовка.

Кроме того, в список вошли курсы по финансовой грамотности, историческому просвещению, поддержке математического и естественно-научного образования, углублённому изучению предметов и физическому развитию.

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, при этом конкретный набор занятий каждая школа определит самостоятельно.

«Перечень курсов внеурочной деятельности определяется образовательной организацией самостоятельно», — подчёркивается в документе.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школьную программу по предмету «Труд (технология)» включили вопросы использования беспилотных летательных аппаратов.