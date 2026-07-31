Один из обманувших Долину мошенников ушел на СВО

Один из осужденных по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило РИА Новости со ссылкой Лефортовский районный суд Москвы.

© Вечерняя Москва

Судья выделил исковые требования к Леонтьеву в отдельное производство и приостановил рассмотрения дела в отношении него. При этом разбирательство по иску к другим ответчикам — Артуру Каменецкому, Анжелике Цырюльниковой и Андрею Основе — продолжается в прежнем режиме. Представители Долиной поддержали это решение и сами обратились в суд с соответствующим ходатайством.

— После рассмотрение иска было отложено до 21 августа, так как не всех ответчиков удалось известить о процессе из-за их нахождения в местах лишения свободы, — говорится в материале.

Еще 28 ноября 2025 года суд вынес приговор четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой певицы. Обвиняемых отправили за решетку на сроки от четырех до семи лет. Сама Долина назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни.