ВЦИОМ раскрыл уровень доверия Путину

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 70%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 20 по 26 июля, составляет 70,6%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 70,6% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 65,4%", - отмечается в материалах соцслужбы.
Деятельность правительства РФ одобряют 42,6% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 44,4% респондентов. О доверии Мишустину заявили 54% опрошенных.
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,6%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,2%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11,8%.
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Уровень поддержки "Единой России" составил 33,5%, КПРФ - 9,7%, ЛДПР - 8%, "Справедливой России" - 6%, "Новых людей" - 9,5%.