2ГИС добавил мероприятия на карту города

Теперь их можно выбирать по месту проведения: рядом с домом, по пути или в конкретном районе.

© компания 2ГИС

В 2ГИС появилась афиша событий — концерты, спектакли, выставки, экскурсии и кино теперь можно искать прямо на карте города. Она показывает, что проходит рядом с вами, а фильтры помогают выбрать мероприятие по дате и формату.

Карта городских событий интегрирована в интерфейс 2ГИС: перейти к афише можно, прокрутив главный экран приложения. Пользователи могут выбирать мероприятия с помощью фильтров — по дате (сегодня, завтра, выходные), типу события (концерт, лекция, выставка) или стоимости. Если на одной площадке проходит сразу несколько событий, это видно в её карточке.

Афиша мероприятий в 2ГИС основана на данных билетного маркетплейса Afisha.ru. В дальнейшем список источников данных будет расширяться. Кроме того, компании смогут добавлять на карту свои события сами.

Чтобы найти мероприятия на карте, нужно:

обновить приложение 2ГИС,

открыть раздел «Афиша» на главном экране приложения,

выбрать интересующее событие.

Карточка события открывается прямо в 2ГИС. В ней можно посмотреть расписание, описание, место проведения и стоимость, а также построить маршрут до площадки. Для покупки билета можно перейти на сайт партнёра — Afisha.ru.

Афиша доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске – на карте можно найти более 300 тысяч событий. В дальнейшем география афиши 2ГИС будет расширяться.

«Город полон событий, и теперь они прямо на карте. Раньше пользователь находил мероприятие в одном сервисе, искал площадку в другом и только потом строил маршрут. Мы объединили этот путь в 2ГИС: здесь можно увидеть, что происходит рядом, выбрать событие и сразу понять, как до него добраться», — говорит Анастасия Ляпина, менеджер мобильных продуктов в 2ГИС.

Афиша мероприятий уже доступна в актуальной версии 2ГИС — в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии на 2gis.ru.