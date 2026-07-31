Названы лучшие места в России для наблюдения за звездами в августе

Россиянам назвали лучшие места в родной стране для наблюдения за звездами в августе, на который приходится пик главного астрономического события лета — метеорного потока Персеиды. Список составили аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло», их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что самым подходящим направлением для этого занятия считается юг России — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края. Наиболее дешевое жилье можно найти в Калмыкии — там средняя стоимость ночи не превышает шесть тысяч рублей. Дороже, в восемь-девять тысяч рублей, обойдется проживание в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

В средней полосе России полюбоваться главным звездопадом лета можно в Вологодской, Смоленской, Костромской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. Среди этих направлений дешевле всего — до пяти тысяч рублей за ночь — обойдется проживание в Вологодской области.

Кроме того, для наблюдения за звездным небом и метеорным потоком подходят Республика Алтай, Иркутская область, Ростовская область, Республика Карелия и Красноярский край.

Авторы исследования также отметили, что обычно поток Персеиды можно увидеть с середины июля по 20-е числа августа. В 2026 году пик метеорного потока придется на ночь с 12 на 13 августа.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, что россияне стали массово ездить за город ради наблюдения за звездами. Специально выбираются на природу с этой целью 55 респондентов.