Минтранс обязал аэропорты выделить места для выгула собак

В российских аэропортах появятся места для выгула собак. Однако правило распространится лишь на собак-проводников, которые сопровождают пассажиров с нарушением зрения. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на приказ Минтранса РФ.

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В документе уточнили, что утвержденные ранее проекты аэропортов, терминалов и прилегающих территорий должны обеспечить возможность выгула собак-проводников. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Ранее Минтранс утвердил новые правила показа фильмов на борту самолетов. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно изменениям, часть выбранного репертуара должна быть адаптирована для пассажиров с нарушением слуха и зрения. Такие фильмы будут сопровождаться русскоязычными субтитрами и тифлокомментариями.

Ряд других обновленных правил обслуживания маломобильных пассажиров вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Например, пассажиры смогут бесплатно выбрать место в салоне уже при покупке билета. Также, если человеку необходим сопровождающий, авиакомпания обязана предоставить место рядом без дополнительной платы.