Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи

В Карачаево-Черкесии школьницу удалили с ЕГЭ по биологии из-за подозрений, что в пуговице ее блузки была скрыта видеокамера. Однако через суд девушка добилась права пересдать экзамен, доказав, что ни камеры, ни самих пуговиц на одежде не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

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Как следует из документов, представитель несовершеннолетней участницы ЕГЭ оспорил решение об удалении, указав, что у девушки не обнаружили и не изъяли никаких запрещенных технических средств, а организаторы экзамена не зафиксировали наличие видеокамеры.

Согласно пояснительной записке членов Государственной экзаменационной комиссии, проверяющий заподозрил встроенную камеру в третьей пуговице блузки. В суде он признал, что не был уверен в своих выводах: ему лишь показались блики, из-за которых он решил, что в пуговицу могла быть встроена камера.

Позже консультант отдела по надзору и контролю в сфере образования составил административный протокол. В нем говорилось, что школьница держала экзаменационные материалы напротив груди и перелистывала страницы, а одна из деталей на одежде отличалась от остальных, из-за чего на нее сработал металлоискатель. При этом в документе не уточнялось, каким образом было обнаружено предполагаемое средство связи, а сам запрещенный предмет не был конкретизирован.

Суд установил, что школьница по состоянию здоровья носит жесткий корсет с металлическими вставками, именно на них среагировал металлоискатель еще при входе в пункт проведения экзамена. Кроме того, выяснилось, что на ее блузке вообще не было пуговиц — вместо них использовались металлические кнопки.

В итоге суд признал недоказанным факт наличия у участницы ЕГЭ какого-либо устройства для видеосъемки. Акт об удалении с экзамена был признан незаконным, а школьнице разрешили пересдать ЕГЭ по биологии, уточняет агентство.

До этого в Иркутской области школьника удалили с ЕГЭ из-за использования умных очков. Наблюдатели, следившие за проведением экзамена, заметили камеру в оптике одиннадцатиклассника. В результате у парня забрали экзаменационные бланки и вывели его из аудитории, аннулировав работу.