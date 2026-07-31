Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX перечислил законы и другие изменения, вступающие в силу в августе 2026 года.

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Пенсии

С 1 августа предусмотрена индексация накопительной пенсии на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты - на 19,32%. Изменения затронут более 160 тысяч граждан, уточнил Володин. Заявлений от граждан не потребуется.

Поддержка военнослужащих

Во-первых, участники добровольческих формирований получают право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Вступление в силу - 26 августа.

Во-вторых, дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы будут иметь право на первоочередное зачисление в школы и детские сады по месту жительства (норма вступила в силу 26 июля).

Защита от мошенничества

Во-первых, будет введена уголовная ответственность за нарушение требований при заключении договоров связи с иностранцами. Наказание - штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы до 1 года.

Во-вторых, возрастает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки из корыстной заинтересованности. Срок лишения свободы увеличен до 4 лет.

Эти законы заработают с 6 августа.

Как напомнил Володин, с 2021 года принято 19 федеральных законов для противодействия мошенничеству.