Гогунский признался, что после развода восемь лет остается одиноким

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Актер Виталий Гогунский признался, что после развода с Ириной Маирко в 2018 году у него не было серьезных отношений. Об этом звезда сериала «Универ» рассказал в подкасте «Счет, пожалуйста», отметив, что за это время ему так и не удалось построить новую семью. По словам Гогунского, на личную жизнь повлияли сразу несколько обстоятельств.

— Знаете, после развода у меня не было нормальных отношений, с 2018 года, потом наложилась пандемия, как-то все совпало. Этим летом я встретил прекрасную девушку, но я немножко был уставший из-за съемочного периода. Я говорить не мог, даже сказать слово не мог, — рассказал Гогунский.

Артист также признал, что не считает себя идеальным партнером. Он отметил, что если бы был безупречен в отношениях, то его брак не закончился бы разводом.

При этом Виталий Гогунский подчеркнул, что не винит бывшую супругу в расставании. По его мнению, любящая женщина не может быть «неидеальной», а ответственность за неудавшийся брак лежит не только на одном человеке.

Ранее стало известно, что актер перестал платить алименты на содержание дочери Миланы. Адвокат Ирины Маирко утверждает, что Гогунский не раз рассказывал о схеме, с помощью которой он выплачивает лишь минимальную сумму.