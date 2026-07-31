В Петербурге назвали место выхода станции метро "Театральная"

Попасть на новую станцию метро "Театральная" в центре Санкт-Петербурга можно будет с площади Темирканова. Рядом с этим местом находится улица Декабристов и концертный зал Мариинского театра.

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"Рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра. Хорошая локация, удобная", - сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, с площади Темирканова легко добраться не только до трех площадок Мариинского театра (Мариинский-1, Мариинский-2 и Концертный зал), но и до Санкт-Петербургской консерватории, Центрального военно-морского музея, общественного пространства "Новая Голландия" и других мест притяжения горожан и туристов.

"Идеальная локация!" - добавил губернатор.

Станция "Театральная" на четвертой (оранжевой) линии Петербургского метрополитена находится между действующими станциями "Спасская" и "Горный институт". В настоящее время поезда метро проходят станцию без остановки.

Напомним, в последние годы рассматривалось восемь потенциальных вариантов размещения выхода из метро "Театральная". В 2025 году по итогам общественных обсуждений было анонсировано строительство подземного вестибюля рядом с Театральной площадью, на месте действующей АЗС, а также наземного вестибюля на месте Дома быта советской постройки (Лермонтовский проспект, д. 1/44). Однако позже эти варианты были отклонены.

По данным Смольного, открытие для пассажиров станции метро "Театральная" ожидается в 2030 году. По словам губернатора, строительство наклонного хода станции представляет большую сложность, с учетом необходимости сохранения исторической застройки.