"Иракские авиалинии" возобновят полеты в Россию

Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways возобновит полеты в Москву 4 августа после пятимесячного перерыва из-за конфликта в регионе. Об этом сообщает иракское агентство новостей INA.

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В этот день будут возобновлены полеты между Багдадом и Москвой в обоих направлениях.

Авиакомпания уточнила, что с этой даты рейсы будут выполняться дважды в неделю — по субботам и вторникам.

В Iraqi Airways добавили, что возобновление полетов стало ответом на растущий спрос на прямые рейсы между столицами двух стран.

В начале марта министерство транспорта России сообщило, что российские авиакомпании пока не планируют возобновлять рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.