Россиянки попросили у государства «новые груди»

Кормящие россиянки призвали включить операцию по коррекции груди после грудного вскармливания в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), рассказала журналистам ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, в Госдуме подготовили законопроект о защите женщин, кормящих детей грудью в общественных местах. Документ, уточнила она, предусматривает создание условий для комфортного кормления матерей в учреждениях и организациях.

Буцкая пояснила, что поводом для разработки инициативы стали случаи, когда кормящих матерей просили покинуть общественные места, в том числе музеи, фитнес-клубы и рестораны.

Парламентарий отметила, что любое заведение — коммерческое или государственное — в состоянии отгородить небольшую часть помещения «удобной ширмочкой» и поставить за него «удобный столик».

Буцкая заметила, что столкнулась с неожиданной просьбой со стороны россиянок: женщины в ходе опроса выбрали не денежные выплаты или дополнительный выходной, а «новые груди» — операции по улучшению груди.

Особенно активно эту идею поддержали многодетные матери, которые предложили включить такие процедуры в программу ОМС, аналогично бесплатным услугам стоматологии, разъяснила депутат.