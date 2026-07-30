Опубликовавшего видео с ПВО мигранта выдворят из России

Гражданина одной из стран Центральной Азии выдворят из России за то, что тот выложил в Сети видео с системой противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Изначально полиция нашла ролик с дислокацией установки ПВО, которую мигрант разместил в открытом доступе на своей личной странице. Позже кадры были скопированы украинским интернет-ресурсом.

Иностранца привлекли к административной ответственности и арестовали. После отбытия назначенного срока административного наказания его выдворят из России, передает РИА Новости.

Ранее в Подмосковье таксиста депортировали из России после того, как он отказался везти ветерана специальной военной операции.