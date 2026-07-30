Стало известно, как внесение Дурова* в список террористов отразится на россиянах

Российские ведомства рассказали о том, как отразится на россиянах внесение Павла Дурова* в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская хроника».

Согласно информации Минэкономразвития, в России пока нет запрета на использование мессенджера Telegram, который был создан Дуровым*. Кроме того, эту информацию подтвердили в Росфинмониторинге — там заявили, что мессенджером пока можно пользоваться без ограничений.

А вот товары с изображением Дурова* пропадут с маркетплейсов — об этом рассказали представители магазинов. До сегодняшнего дня на российских онлайн-площадках можно было найти товары с изображением создателя VK и Telegram — кружки, одежду, стикеры и литературу. В ближайшее время все эти товары удалят.

«Мы работаем в строгом соответствии с законодательством. После включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов мы проводим проверку ассортимента и блокируем соответствующие карточки товаров. В ближайшее время товары, связанные непосредственно с Павлом Дуровым*, включая книги и продукцию с его изображением, будут скрыты с нашей витрины», — рассказали представители Ozon.

Кроме того, клиника «Альтра Вита», в которой можно провести процедуру ЭКО с донорским материалом Дурова*, добавила на свой сайт сноски о внесении его в список террористов и экстремистов. При этом, сноску добавили не только на страницу услуги, но и во все всплывающие окна и статьи, если в них упоминается имя Павла Дурова*.

Напомним, что услуга бесплатная — все расходы на процедуры компенсирует сам Дуров*. Как сообщили представители клиники, на данный момент никаких изменений в процедуре нет, акция продолжается в штатном режиме.

Ранее Росфинмониторинг внес Дурова* в список террористов и экстремистов.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.