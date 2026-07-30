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СБУ предъявила Владимиру Бортко обвинения за "оправдание" действий России

Москва24

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому режиссеру Владимиру Бортко. Об этом сообщает ТАСС.

СБУ предъявила Бортко обвинения за "оправдание" действий России
© Legion-Media

В заявлении СБУ утверждается, что Бортко якобы публично "оправдывал" действия России и "ставил под сомнение" украинскую государственность. В связи с этим ему вменяют две уголовные статьи. Досудебное расследование дела Бортко проводится под процессуальным руководством офиса генпрокурора Украины.

Ранее российского режиссера Андрея Звягинцева внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Указывалось, что режиссер попал туда из-за посещения Крыма. В связи с этим авторы ресурса обвинили его в покушении на суверенитет Украины.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявлял, что действия украинских националистов и наемников сопоставимы с действиями гитлеровцев. Он указывал на обилие подтвержденных фактов их жестокости, подчеркнув, что они служат доказательством очевидности этого сходства.

Бастрыкин добавлял, что в международный розыск объявлена почти тысяча иностранных наемников, воевавших в составе украинских вооруженных формирований. В отношении 297 иностранных боевиков расследование уже завершено. Кроме того, суды вынесли обвинительные приговоры 249 наемникам.