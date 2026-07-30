Что будет со спермой Дурова* в клиниках

Сперма бизнесмена Павла Дурова* не станет «экстремистской» после внесения основателя Telegram в реестр Росфинмониторинга, рассказал в беседе с журналистами Telegram-канала Shot адвокат Александр Добровинский.

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В четверг, 30 июля, Дурова* обвинили в содействии терроризму из-за работы бота «Дайвинчик/Leo» и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Что касается того, что Павел Дуров* предлагал сеять своё разумное, доброе, вечное, его сперматозоиды [в клиниках] остаются свободными и не носят того экстремистского, что относится к Павлу Дурову*», — отметил адвокат.

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Добровинский пояснил, что пользователям Telegram ничего не угрожает: пользоваться мессенджером, читать каналы, писать комментарии не запрещено.

Ранее Дуров* сообщил, что благодаря донорству за последние 15 лет у него появились более 100 биологических детей в 12 странах.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.