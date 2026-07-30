Покупка подписки Telegram Premium или внутренней валюты Stars сама по себе не является уголовным преступлением после включения основателя мессенджера Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам юриста, обычная покупка цифровых услуг не образует состава преступления, однако может вызвать практические сложности из-за требований законодательства о финансовом контроле.

«Покупка Telegram Premium или Stars сама по себе не образует состава преступления. Однако такие платежи могут повлечь практические последствия: согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ обязательному контролю подлежит любая операция, одной из сторон которой является включенное в перечень лицо, а также организация, прямо или косвенно находящаяся в его собственности или под его контролем», — отметил Жорин.

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Он добавил, что банки и платежные сервисы могут приостанавливать или отклонять операции, если установят связь получателя платежа с лицом из соответствующего перечня.

При этом Stars приобретаются у Telegram через платежных посредников, включая Apple, Google и другие сервисы, а не напрямую у Павла Дурова. Поэтому, по мнению адвоката, ключевым вопросом станет то, кто юридически получает платеж и существует ли связь с Дуровым.

Отдельно Жорин отметил, что риски возникают при переводе средств другим пользователям или организациям, которые уже признаны террористическими или экстремистскими.

«Уголовная ответственность по статье 205.1 УК РФ наступает не за обычную коммерческую покупку, а за предоставление или сбор средств с осознанием того, что они предназначены для финансирования террористической деятельности», — пояснил адвокат.

Ранее Павел Дуров был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга после того, как ФСБ предъявила ему обвинение в содействии террористической деятельности. По версии российских силовых ведомств, дело связано с использованием Telegram-бота «Дайвинчик/Leo» для вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в диверсионную деятельность.

При этом включение Дурова в список не означает автоматического признания самого Telegram террористической или экстремистской организацией.

*Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ