ТАСС сообщает, что основателя Telegram Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее в ФСБ России заявили, что Дурову* предъявлено обвинение в содействии терроризму. Представители спецслужбы подчеркнули, что «установлено и задокументировано» множество случаев использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота для знакомств в мессенджере Telegram.

РБК уточняет, что запись о Дурове* под номером 6894 появилась в разделе реестра «Физические лица». По данным издания, там указано следующее: «ДУРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ*, 10.10.1984 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД».

По данным ФСБ, украинские агенты вовлекали найденных в этом чате людей в преступную деятельность. По информации спецслужбы, Telegram не удалил каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов. Отмечалось, что ФСБ готовит документы для объявления Дурова* в международный розыск.

* по сообщениям СМИ, внесен в перечень террористов и экстремистов.