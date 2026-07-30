Действия иноагента Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) никак не повлияют на статус певицы Аллы Пугачевой, поскольку Россия не занимается отменами.

Об этом заявила журналистам советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Отменами занимаются страны, которые не располагают своей культурой и пытаются отменить русскую», — сказала она.

Ямпольская обратила внимание, что в России никогда ничего отменяться и запрещаться не будет, если не наблюдается нарушение закона.

Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале в качестве почетных гостей музыкального мероприятия Лаймы Вайкуле. В Латвию они приехали на несколько месяцев на период восстановления посте перелома ноги у российской певицы. Как призналась сама Пугачева, во время прогулок по Юрмале она иногда использует палочку, но надеется, что к концу года будет обходиться без нее.

Зимой на Кипре она неудачно оступилась и упала. По словам звезды, первые шаги она сделала лишь спустя четыре месяца.