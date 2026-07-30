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«Россия отменами не занимается»: Ямпольская заявила о статусе Пугачевой в РФ

Газета.Ru

Действия иноагента Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) никак не повлияют на статус певицы Аллы Пугачевой, поскольку Россия не занимается отменами.

Ямпольская сделала заявление о статусе Пугачевой в России
© РИА Новости

Об этом заявила журналистам советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Отменами занимаются страны, которые не располагают своей культурой и пытаются отменить русскую», — сказала она.

Ямпольская обратила внимание, что в России никогда ничего отменяться и запрещаться не будет, если не наблюдается нарушение закона.

Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале в качестве почетных гостей музыкального мероприятия Лаймы Вайкуле. В Латвию они приехали на несколько месяцев на период восстановления посте перелома ноги у российской певицы. Как призналась сама Пугачева, во время прогулок по Юрмале она иногда использует палочку, но надеется, что к концу года будет обходиться без нее.

Зимой на Кипре она неудачно оступилась и упала. По словам звезды, первые шаги она сделала лишь спустя четыре месяца.