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Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова

Газета.Ru

Налоговая приостановила операции по счетам ИП матери девушки основателя Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой. Об этом пишет РИА Новости.

Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова
© Global Look Press

Согласно данным, у матери Вавиловой Екатерины Малец в России есть действующее ИП. Основным видом деятельности ИП является «производство прочей верхней одежды», а дополнительными — «производство одежды из кожи» и «производство одежды из кожи, кроме изготовленных по индивидуальному заказу».

Накануне в России Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

На кадрах с материалами по делу о вербовке россиян были показаны скриншоты с интерфейсами других мессенджеров. Сам Дуров пока никак не прокомментировал обвинения, аккаунт мессенджера в X опубликовал его старую фотографию, где предприниматель показывает средний палец.

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