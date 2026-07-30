Налоговая заблокировала счета ИП матери девушки Дурова

Налоговая приостановила операции по счетам ИП матери девушки основателя Telegram Павла Дурова Юлии Вавиловой. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным, у матери Вавиловой Екатерины Малец в России есть действующее ИП. Основным видом деятельности ИП является «производство прочей верхней одежды», а дополнительными — «производство одежды из кожи» и «производство одежды из кожи, кроме изготовленных по индивидуальному заказу».

Накануне в России Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

На кадрах с материалами по делу о вербовке россиян были показаны скриншоты с интерфейсами других мессенджеров. Сам Дуров пока никак не прокомментировал обвинения, аккаунт мессенджера в X опубликовал его старую фотографию, где предприниматель показывает средний палец.