Исследование Rambler&Co. Почти половина россиян не чувствуют себя защищенными в интернете

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с онлайн-кинотеатром Okko провел исследование, посвященное цифровой безопасности и отношению россиян к защите личных данных

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Исследование приурочено к выходу многосерийного психологического детектива Okko «Фейк». Согласно результатам опроса, почти каждый пятый респондент (19%) лично сталкивался с онлайн-преследованием или знает о подобных случаях среди своих близких и знакомых.

При этом 48% участников исследования признались, что не чувствуют себя защищенными в интернете. А еще более 55% отметили, что за последние пять лет стали меньше доверять людям в сети.

Несмотря на это, многие россияне по-прежнему недостаточно внимательно относятся к защите своих данных. Только 23% опрошенных проверяли настройки конфиденциальности своих аккаунтов в течение последнего месяца, еще 23% – в течение года, 10% – более года назад, а 44% признались, что никогда этого не делали.

Базовые инструменты цифровой безопасности также используют далеко не все. Двухфакторную аутентификацию подключили лишь 35% респондентов, разные пароли для разных сервисов используют 22%, менеджерами паролей пользуются только 7%, а 36% не применяют ни один из перечисленных способов защиты.

Исследование также показало, что пользователи продолжают оставлять в открытом доступе персональную информацию. У 19% в интернете опубликован номер телефона, у 13% – личные фотографии, у 11% – место работы, а еще 11% сообщили, что в сети можно найти сразу всю перечисленную информацию. При этом 38% респондентов хотя бы однажды добавляли в друзья в социальных сетях человека, которого никогда не видели лично.

Самым серьезным последствием взлома аккаунтов россияне считают потерю доступа к своим профилям (41%). На втором месте – потеря денег (31%), далее следуют отправка сообщений от имени пользователя (23%), публикация интимных фотографий (3%) и личной переписки (2%).

Тема онлайн-преследования легла в основу нового оригинального сериала Okko «Фейк», премьера которого состоялась 16 июля. Восьмисерийный психологический детектив стал одним из первых российских проектов, подробно обращающихся к теме киберсталкинга и цифровой безопасности.

По сюжету, преподавателя лицея Риту начинает преследовать неизвестный в сети: он шантажирует девушку и публикует компрометирующие материалы, постепенно разрушая ее личную и профессиональную жизнь. Пытаясь выяснить, кто стоит за травлей, героиня понимает, что больше не может доверять даже самым близким людям. Проект не только рассказывает зрителю об опасности, исходящей из интернет-пространства, но и наглядно демонстрирует, как правильно соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные от рук злоумышленников.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 23 июля 2026 года. В нем приняли участие более 2 000 интернет-пользователей.