Режиссер Сокуров назвал нехорошее качество российского государства

Режиссер Александр Сокуров назвал причины некомфортного ощущения от жизни и работы в России.

Они прозвучали в интервью с кинематографистом, которое вышло на YouTube-канале издания Forbes.

«В том, что мне здесь неуютно, вина моего государства. Потому что быть в состоянии войны с художественным автором стране недопустимо, нехорошо», — заявил режиссер.

Сокуров добавил, что «устал все время жить под надзором и контролем» чрезмерного и фальшивого внимания к каждому своему поступку и художественному решению.

«Я сам хорошо знаю, что надо делать и что не надо делать, что я могу и что не могу», — заключил режиссер «Русского ковчега» и «Фауста».

При этом Сокуров выразил уверенность, что «искусство и художественное творчество никогда не может быть врагом государства, а большего сторонника государства, чем искусство, быть не может». Он назвал задачи, которые он, а также его коллеги, решают в своих произведениях, в разы более значительными и глубокими, чем «всякого рода политические процедуры, происходящие около нас». Сокуров добавил: «Нам нужна стабильность».

Ранее в июне президент России Владимир Путин поздравил Сокурова с 75-летним юбилеем.