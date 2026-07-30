Эксперты PR-рынка обсудили «окно возможностей» для коммуникаторов в 2026 году

Ведущие эксперты в области связей с общественностью собрались на главной панельной дискуссии «Окно возможностей для коммуникаторов в 2026 году» в рамках премии LOUD PR. Модераторами встречи выступили Ксения Тиханкина, организатор и директор премии, и Юрий Нестеренко, генеральный директор агентства «НЕпросто PR».

© пресс-служба премии LOUD PR

Конференция прошла впервые, на ней ведущие специалисты из PR обсудили трансформацию профессии в условиях цифровой турбулентности. Главной темой обсуждения стал переход PR в «новую прайм-эру». «В условиях пессимизации соцсетей и ограничения коммуникационных инструментов классический PR вступает в фазу роста: экспертные статьи в СМИ формируют приоритетную поисковую ИИ-выдачу, происходит ренессанс офлайн-мероприятий, проекты КСО приобретают новую ценность и отклик у целевых аудиторий и медиа», – поделилась Ксения Тиханкина, организатор и директор премии LOUD PR, модератор конференции.

Руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев в своем выступлении затронул глубинные изменения, которые сегодня переживает медиасреда. Он отметил, что ключевым дефицитом в отрасли становится системное мышление. «Главное направление, которому мы учим, – умение понимать и описывать контекст, системный подход к описанию», – подчеркнул эксперт. Он призвал медиа и PR-специалистов отойти от поверхностного анализа и углубиться в экономические и политические связи, которые определяют повестку. На передний план выходят фундаментальные основы настоящего, а не количество охватов.

Следующей задачей для коммуникаторов, которую выделил спикер, стало формирование новой идентичности. По его мнению, современный мир находится в точке пересбора ценностей, и задача PR-специалистов не просто отражать реальность, а участвовать в создании образа будущего. То есть стратегия компании должна строиться на поиске и трансляции собственной идентичности в многополярном мире.

Если рассматривать идентичность через призму сближения с GR и социальной архитектурой, то Олег Полетаев, исполнительный директор «Группы Дискурс», отметил, что в 2025-2026 годах PR делает шаги в эту сторону. «Коммуникации стали гораздо ближе к отношениям с госорганами и регулятором», – подводит эксперт. И яркий пример тому – новый фреймворк Администрации Президента. Для отрасли открываются новые двери, где связи строятся между бизнесом, государством и сообществом. Из этого контекста можно получить дополнительный ресурс.

Помимо этого сам PR-специалист становится экспертом во многих сферах, которые раньше к нему не относились. «Наша профессия стала требовать знаний не только PR, SMM, маркетинга, но также IT, психологии, а в последнее время юриспруденции», – Полетаев признается, что вот самое очевидное окно возможностей для коллег на второе полугодие 2026 года.

Руководитель по стратегическим коммуникациям «Т-Банка» Александр Леонов продолжил тему и определил риск-менеджмент как неотъемлемую часть профессии пиарщика в наши дни. Коммуникатор должен одновременно уметь смотреть на задачи бизнеса и репутационные риски иначе начнутся большие потери. Отдельно эксперт подчеркнул, что специалиста по общественным коммуникациям не сможет заменить искусственный интеллект. Нейросети «не улавливают когнитивное бессознательное» и не чувствуют контекст.

На внутренних коммуникациях акцентировала внимание Лариса Рудакова, президент НАЭКК и управляющий партнер «МедиаЛайн». «Мы потеряли контакт и влияние», – поделилась спикер. Она ставит задачей учить коммуницировать руководителей среднего звена, потому что они составляют центр доверия. При этом виден и позитивный тренд. PR-конференции все чаще приглашают экспертов по внутренним коммуникациям, что говорит об их стратегической важности.

Об «окне» прямо высказался Андрей Баранников, генеральный директор «SPN Communications». Он подчеркнул, что российская индустрия связей с общественностью уникальна. При этом, вопреки распространенному мнению, международное сотрудничество в отрасли не прекращается. К российским проектам нет предвзятого отношения. «Мы сами не понимаем, какая степень уважения существует по отношению к нам», – добавил он.

В дискуссии приняли участие ведущие представители отрасли: Олег Полетаев (председатель жюри LOUD PR, первый вице-президент РАСО, управляющий директор «Группы Дискурс»), Михаил Канавцев (проректор по медиаобразованию Мастерской управления «Сенеж», руководитель «Мастерской новых медиа»), Андрей Баранников (генеральный директор SPN Communications), Александр Леонов (руководитель по стратегическим коммуникациям Т-Банка) и Лариса Рудакова (президент НАЭКК, управляющий партнер «МедиаЛайн», председатель оргкомитета премии «ИнтерКомм»).

Портал «Рамблер» – digital-партнер премии LOUD 2026.