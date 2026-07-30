«Обещал дом мне»: сын Жириновского рассказал о борьбе за подмосковную усадьбу политика

Спустя четыре года после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского продолжаются разбирательства, касающиеся его наследства, рассказала «Комсомольская правда». В наследство входит дом в деревне Дарьино, где живет внебрачный сын политика Олег Жириновский (Эйдельштейн).

© Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

По данным «Комсомольской правды», выселения Олега Жириновского добивается сын политика Давид Гарсия (ранее - Игорь Лебедев), переехавший в США. Сам Олег рассчитывает сохранить подмосковную усадьбу и создать в ней бесплатный мемориальный музей отца.

Масштабный комплекс из сруба на участке в несколько гектаров включает основной особняк, две бани, дома для гостей и охраны, а также гаражи. Внутреннее убранство дома с 13-метровыми потолками изначально проектировалось под партийные собрания и выглядит достаточно скромно: обычная мебель, рабочий стол, беговая дорожка и иконы, отмечает газета. На стенах - семейные фотографии, а в комнатах сохранилась коллекция статуэток, которую собирал политик.

По словам Олега, он лично участвовал в выкупе земли, строительстве и обустройстве усадьбы, где жил вместе с отцом. Он отметил, что за несколько лет до смерти Жириновского они оформили договор купли-продажи недвижимости в рассрочку, но завершить сделку не успели.

«Отец обещал этот дом мне. Я же его и строил, напомню. За несколько лет до его смерти мы договорились переоформить его на меня. Но впереди были выборы. Кто-то ему насоветовал, что лучше оформить не дарственную, а что-то наподобие ипотеки - рассрочку», - рассказал Олег Жириновский.

После смерти основателя ЛДПР права требования по этому договору перешли к старшему сыну. По данным «КП», пока суды не признали Олега сыном Жириновского и постановили, что он не имеет права проживать в дарьинском доме. Газета подчеркнула, что мужчина предоставил результаты генетической экспертизы с вероятностью родства «не менее 99, 999997%». Он продолжит оспаривать решения в Конституционном суде.

Наравне с двумя признанными детьми Олег Жириновский упоминается и в завещании политика - копия документа есть в распоряжении «Комсомольской правды».