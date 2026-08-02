Зачем себя кастрировали члены русской секты

В начале XIX века в Санкт-Петербурге жил старик, которого почитали одновременно как Христа и как убитого императора Петра III. Секта, которую он основал, пережила его на сто лет. Подробнее о ней — в материале «‎Рамблера».

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Как появилась секта?

Скопцы выросли из движения хлыстов — русских религиозных радикалов, практиковавших экстатические собрания, самобичевание и строгое воздержание. Основатель скопческой секты Кондратий Селиванов первоначально принадлежал к общине хлыстов, однако счел ее учение недостаточно радикальным и ушел с собственной доктриной.

Первую ячейку новой секты власти обнаружили в 1771 году в Орловской губернии. Тогда крестьянин Андрей Иванов убедил тринадцать человек оскопить себя. По данным New World Encyclopedia, год спустя на суде предстало уже 246 человек. Самого Селиванова среди них не было — он бежал еще до ареста. Но в 1775 году его поймали и отправили в Сибирь.

Кем был Кондратий Селиванов?

Из сибирской ссылки Селиванов бежал и добрался до Москвы, где продолжал проповедовать. Он провозгласил себя одновременно воплощением Христа и чудом выжившим Петром III. В 1797 году Павел I велел его арестовать и поместить в дом для умалишенных. По скопческому преданию, на встрече с императором Селиванов ответил ему:

«Я не отец греха. Прими мой подвиг — и я признаю тебя своим сыном».

После смерти Павла I Селиванов вышел на свободу. При Александре I он прожил в Петербурге восемнадцать лет, открыто принимая последователей: купцов, дворян, офицеров, которые почитали его как живого Христа.

Религиозные догмы прошлого, которые привели к катастрофам

Положение изменилось в 1820 году, когда в секту вступили и были оскоплены племянники военного губернатора Милорадовича. Скандал такого масштаба власти проигнорировать не могли. Селиванова арестовали и заперли в Суздальском монастыре, где он умер около 1832 года в возрасте примерно ста лет.

Во что верили сектанты?

Доктрину строили на Евангелии от Матфея (19:12). Считалось, что запретный плод вживлен в тела как половые органы и грудь. Поэтому их удаление означало возвращение к состоянию до грехопадения. Себя скопцы называли «белыми голубями» или «агнцами Божьими». Организационная структура была унаследована от хлыстов: общины делились на «корабли» во главе с «кормчими», а роль духовных матерей исполняли «богородицы».

Как проходило «огненное крещение»?

Обряды делились на несколько ступеней. «Малая печать» означала удаление яичек, «царская печать» — полное удаление гениталий. Третья и четвертая ступени включали надрезы на теле.

Женщин начали принимать в секту с 1815 года. Им удаляли грудь и наружные половые органы. Операция выполнялась членом общины без анестезии, по некоторым свидетельствам, раскаленным железом.

Кто вступал и почему секта была богата?

Среди скопцов были дворяне, офицеры и купцы. Дворянин Алексей Еленский в 1802 году подал Александру I записку с предложением передать Россию под власть скопцов. За это его сослали, но по возвращении он повторил попытку и был сослан снова.

Богатство секты объяснялось тем, что из-за кастрации у членов общины не было детей, которым можно было бы завещать имущество. Поэтому все деньги оставались внутри секты. Богатство накапливалось поколениями: скопцы держали скамью менял на Петербургской бирже, давали деньги в рост, вели торговые дома. Насколько крупным могло быть состояние отдельного члена общины, показал 1869 год, когда при аресте купца Плотицына власти описали имущество на тридцать миллионов рублей.

Когда секта была уничтожена?

При Николае I за членство в секте назначали вечную ссылку. С 1847 по 1866 год в Сибирь отправили 515 мужчин и 240 женщин. Осужденных конвоировали в женском платье и шутовских колпаках — это было намеренным унижением. Часть общин смогла убежать в Румынию.

Однако советская власть уничтожила то, что не смогло государство императорское. Последнее известное оскопление относится к 1927 году, последний судебный процесс — к 1929-му, когда секту квалифицировали как «монархическую, контрреволюционную, антисоветскую организацию».

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