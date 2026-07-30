«Жара века» накрыла российские регионы

Урал, Поволжье и часть Сибири накрыла «жара века». Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной стал мощный антициклон, который пришел в Россию из Казахстана.

По информации канала, рекорды по жаре побиты сразу в ряде городов. В Екатеринбурге воздух прогрелся до +35 градусов — в последний раз такие показатели фиксировались в 1952 году. В Перми был побит рекорд 1971 года, а в Тюмени — 1988 года. В Удмуртии был установлен рекорд в +33,9 градусов — максимум для конца июля. В Саратове температура поднялась до +39,3 градуса, превысив максимум, державшийся 15 лет.

В Западной Сибири также фиксируется аномальная жара. В ХМАО температура поднялась до +33 градусов, в ЯНАО — до +31 градуса. В Омской, Томской и Новосибирской областях температура достигла +35 градусов. Для большинства регионов это выше климатической нормы на 6-9 градусов.

Отмечается, что причиной стал мощный блокирующий антициклон. Он принес раскаленный воздух из Казахстана и Средней Азии. Из-за этого прохладные атлантические циклоны не могут пробиться на Урал, в Поволжье и Сибирь.