Из Генпрокуратуры России уволили главного специалиста по конфискации

Из Генпрокуратуры России уволен главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Указ об освобождении государственного советника юстиции 2-го класса (соответствует званию генерал-лейтенанта) Бочкарева от должности начальника главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры был подписан главой ведомства Александром Гуцаном на основании рапорта своего подчиненного. Причина увольнения в документе не указана, но, по данным источников издания, Гуцан выражал недовольство работой Бочкарева.

Теперь он планирует заняться научной и преподавательской деятельностью. В частности, его прочат в проректоры одного из крупных университетов, хотя ранее предполагалось, что он перейдет на работу в Верховный суд России вслед за экс-генпрокурором Игорем Красновым, который стал председателем высшей судебной инстанции страны, однако Бочкарева туда не взяли.

Он известен своим участием в суде о конфискации миллиардов рублей у полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также руководил работой по изъятию в казну аэропорта Домодедово активов холдинга «Макфа» и группы компаний «Южуралзолото». Бочкарев также представлял интересы Генпрокуратуры в Госдуме, добиваясь снятия иммунитета с депутатов.

Должность Бочкарева может занять начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина — опытный прокурор, пользующаяся большим доверием Гуцана.

Бочкарев начал карьеру больше 20 лет назад с должности следователя в Петербурге, а с 2010 года служил в Генпрокуратуре. Он надзирал за расследованием теракта в аэропорту Домодедово, уголовного дела главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, мэров Махачкалы Саида Амирова и Владивостока Игоря Пушкарева.

Ранее Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу предпринимателя Дмитрия Каменщика, утвердив решение об изъятии компаний группы «Домодедово», принятое в 2025 году.