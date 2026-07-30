«Всех пользователей Telegram не посадят»: адвокат объяснила последствия дела Дурова

После того как ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова, заочном предъявлении обвинения по статье о содействии террористической деятельности и возможном начале процедуры объявления его в международный розыск, у миллионов пользователей мессенджера возник закономерный вопрос. Не окажутся ли под ударом десятки миллионов людей, продолжающих пользоваться Telegram?

© Московский Комсомолец

Юристы говорят однозначно: автоматической уголовной ответственности для пользователей мессенджера быть не может.

Как пояснила «МК» правозащитник Мария Архипова, волноваться не стоит, так как российское уголовное право строится на принципе индивидуальной ответственности.

«Если человек не причастен к совершению преступления, он не может отвечать за действия другого лица. Соответственно, признавать виновными всех, кто пользуется социальной сетью Дурова, никто не может и не будет», — подчеркнула Архипова.

То есть, по словам эксперта, сам по себе факт использования мессенджером не образует состава преступления и не делает человека соучастником возможных противоправных действий создателя платформы или отдельных пользователей.

Эксперт отмечает, что подобные вопросы неизбежно возникают всякий раз, когда уголовное преследование касается владельцев крупных цифровых платформ. Однако юридическая связь между пользователем и собственником сервиса отсутствует, если пользователь лично не участвует в противоправной деятельности.

Архипова считает, что происходящее отражает гораздо более широкий процесс — столкновение традиционных правовых механизмов с новыми цифровыми технологиями.

Понятно, что сам по себе Telegram — это лишь инструмент связи. Юридическое значение имеет то, как именно инструмент использовался, какие действия предпринимал его владелец или администратор и была ли у него предусмотренная законом обязанность предотвращать преступления.

«Telegram — это отражение новых отношений. Совершенно ожидаемо, что прежние правовые конструкции сталкиваются с противоречиями новой цифровой реальности. Отсюда и появляются подобного рода уголовные дела. Именно в этом заключается их природа», — считает эксперт.

Тем не менее, уголовное дело в отношении создателя платформы не превращает автоматически в подозреваемых всю ее многомиллионную аудиторию. Пользоваться Telegram — не преступление. Преступлением могут быть лишь конкретные действия конкретного человека, если они подпадают под нормы уголовного закона РФ.