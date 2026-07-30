Российских школьников лишили одного дня каникул

Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут на один день короче, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС.

Если в 202-2026 учебном году дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, то в 2026-2027 учебном году каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января, отмечает агентство.

Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея №239 заслуженный учитель России Максим Пратусевич заявил, что длинные летние каникулы необходимы школьникам для полноценного отдыха и оздоровления.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечал, что трёх месяцев летнего отдыха школьникам вполне достаточно, сокращать каникулы не следует.