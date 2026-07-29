Москвичей предупредили о появлении смертельно опасных пауков

Границы обитания смертельно опасного паука-каракурта, известного также как «черная вдова» перемещаются к северу, рассказал журналистам кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. Об этом пишет РИА Новости.

Биолог уточнил, что ранее эти насекомые встречались только на юге России — в Крыму, Дагестане, Волгоградской области.

По его данным, причиной появления пауков в столице, является не только глобальное потепление, позволяющее им зимовать на севере, но и способность «путешествовать» с грузами.

«Яйцевые коконы и взрослые особи попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов», — разъяснил Федоров.

Эксперт предупредил, что яд черной вдовы содержит альфа-латротоксин, поражающий нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Он добавил, что укус паука вызывает у жертвы резкую боль, мышечные судороги и одышку, без своевременной медпомощи способен привести к летальному исходу.

Биолог констатировал, что в случае укуса следует сразу же вызвать скорую помощь с тем, чтобы медики ввели противокаракуртовую сыворотку, которая поможет избежать фатального исхода.

Ранее сообщалось, что от укусов каракуртов в 2026 году в России пострадал 21 человек. Смертельных случаев зафиксировано не было.