Опасность сойти с ума на удаленке оценили

У человека, который работает в удаленном формате, может усилиться тревожность. Об этом предупредила нейропсихолог Мария Тодорова. Ее процитировали «Известия».

По ее словам, в первую очередь это относится к тем случаям, когда у человека дефицит живого общения, смены обстановки и четкого разделения рабочего и личного времени. При таком однообразном формате внимание может постепенно переключаться на собственное самочувствие, а какие-то заурядные моменты начинают восприниматься как возможные признаки заболеваний. В итоге постоянные проверки здоровья превращаются в способ обрести ощущение контроля и безопасности.

Люди попадают в замкнутый круг: чаще прислушиваются к ощущениям организма, ищут информацию о возможных заболеваниях, проходят обследования. Увы, результаты не приносят успокоения. Тревога заставляет чаще проверять здоровье, а постоянные проверки лишь усиливают тревожность.

В середине мая стало известно, что многие российские работодатели начали ужесточать требования и выводить работников с дистанционного формата.