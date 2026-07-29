«Приняли за пластилин»: крошечного клеща нашли на веке у девочки в Ростове

Врачи одной из клиник Ростова-на-Дону провели ювелирную операцию по удалению крохотного клеща, присосавшегося к веку трёхлетней девочки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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Родственники дошкольницы признались, что изначально приняли опасное насекомое за кусочек пластилина или шоколада. Позже выяснилось, что между ресничек притаился клещ.

По их словам, в одной из поликлиник медики отказались от операции — побоялись лишить девочку глаза. В другой все же согласились провести операцию.

Целая бригада врачей удерживала голову ребенка, пока главврач под микроскопом извлекал клеща размером с блоху. Процедура прошла безболезненно, и теперь родители ждут результатов анализов на энцефалит и боррелиоз.

Ранее сообщалось, что в интернете появилось большое количество материалов о так называемых «наноклещах».

Роспотребнадзор, в ответ на просьбу прокомментировать публикации блогеров, разъяснил, что это «не новый вид клещей», а молодые стадии развития обычных клещей — нимфы, которые действительно могут быть очень маленькими.

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В ведомстве отметили также, что к середине июня медицинские организации зарегистрировали около 386 тыс. обращений из-за укусов клещей. Показатель оказался на 21,3% ниже, чем за сопоставимый период 2025 года.

Позже специалисты уточнили, что к концу июля количество обращений увеличилось до 409,4 тыс., что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.