Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров может быть экстрадирован в РФ в случае его задержания на территории страны, с которой заключен соответствующий договор. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Синицын, член комиссии по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Ассоциации юристов России.

"Вероятность экстрадиции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова и других лиц, осуществляющих администрирование мессенджером, будет зависеть от того, в юрисдикции какого государства они будут находиться. Если между Российской Федерацией и государством нахождения Павла Дурова подписан соответствующий международный договор об экстрадиции, то такая вероятность будет более высокой", - заявил он, добавив, что Россия является страной, имеющей около 100 двусторонних соглашений.

Адвокат также пояснил, что обязательным условием экстрадиции является принцип "двойной криминализации", то есть, чтобы инкриминируемые деяния признавались преступными не только в той стране, которая просит выдать, но и в той стране, которая выдает. В выдаче могут отказать, если лицо запросит политическое убежище и оно будет предоставлено.

Адвокат Дурова прокомментировал предъявленное в России обвинение

"При этом нужно понимать, что если какое-либо государство не захочет выдавать Павла Дурова, то оно найдет правовые основания этого не делать, даже при наличии взаимных юридических обязательств. В данной ситуации будет иметь значение не только наличие правовых оснований, но и сложившиеся дипломатические отношения на международной арене. В любом случае официальные обвинения в терроризме и объявление в международный розыск создадут определенные неудобства и лично для Павла Дурова и для реализации цифровых сервисов Telegram Messenger LLP в целом", - считает Синицын.

Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, начата процедура его объявления в международный розыск.