Россиянам стали чаще отказывать в визах в Грецию

В России отметили ухудшение ситуации с оформлением шенгенских виз в Грецию летом 2026 года. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что заявителям, в том числе с подтвержденными турами, стали чаще отказывать. В АТОР добавили, что статистика у компаний заметно различается — у некоторых доля отказов выросла примерно до 2-2,5 процента, а у других — до 50 процентов. При этом у самостоятельных туристов, подтверждающих поездку бронями с агрегаторов или обращающихся к посредникам, этот показатель может достигать 70 процентов.

Еще одной проблемой стало увеличение сроков рассмотрения заявлений — вместо двух-трех недель процесс теперь занимает до полутора месяцев. В связи с этим туроператоры порекомендовали россиянам оформлять страховку от невыезда с покрытием визовых рисков и как можно более подробно подтверждать финансовую состоятельность.

Ранее представители исследовательской организации Институт ассоциации греческих туристических предприятий (INSETE) сообщили, что на этой стране Европы сказалось отсутствие туристов из России. Сильнее всего пострадала Северная Греция, в том числе Салоники и Халкидики.