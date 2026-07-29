В Чувашии сняли запрет на отпуск топлива в канистры

Ограничение на отпуск топлива в канистры отменили в Чувашии, сообщил глава региона Олег Николаев в "Максе".

"На внеочередном заседании оперативного штаба Чувашской Республики приняли решение снять ранее введенное ограничение на отпуск топлива в канистры", - сообщил Николаев.

Топливо в канистры перестали отпускать в республике после 30 июня. Глава региона добавил, что в Чувашии ежедневно анализируется ситуация с топливом, объемами поставок и сбытом.

"Видим положительную динамику, ситуация стабилизируется, <…> при этом на отдельных АЗС еще сохраняются очереди. <…> Анализ показывает, что во многом очереди сегодня формируются уже из-за ажиотажного спроса: люди приезжают за небольшим объемом топлива, опасаясь его нехватки", - отметил Николаев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, так как "топливо продолжает поступать в республику, а его запасы последовательно увеличиваются". В приоритете остается бесперебойное обеспечение оперативно-экстренных служб и сельхозпредприятий, которые ведут полевые работы.

8 июля президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что трудности с топливом в стране временные, у российской энергетики высокий запас прочности. Выпуск топлива в России частично снижен в результате атак на НПЗ, при этом ситуация отчасти стабилизирована, следует из отчета вице-премьера Александра Новака. Власти РФ на этом фоне ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, в июле планировали начать импортные поставки нефтепродуктов в страну. Крупные нефтяные компании приоритетно поставляют топливо в регионы с независимыми операторами.

Ранее Новак сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время.