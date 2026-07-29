Адвокат Дурова прокомментировал предъявленное в России обвинение

Филипп де Вель заявил, что Франция не может экстрадировать своих граждан в другие страны. В интервью ТАСС юрист сослался на 696 статью Уголовно-процессуального кодекса республики.

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При этом он отметил, что Франция может сама возбудить уголовное дело, если соответствующие деяния наказуемы в стране.

Де Вель добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то документ не будет подлежать немедленному исполнению во Франции, а пройдёт дополнительную проверку.

Сегодня стало известно, что основателю Telegram предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, Павел Дуров объявлен в международный розыск.