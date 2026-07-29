В Петербурге определили победителей VI сезона общероссийской премии LOUD PR 2026

В VI сезоне премии LOUD PR оргкомитет получил 157 заявок в 18 номинациях. Участники подавали заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Самары, Томска, Красноярска, Новосибирска, Свердловской области, Якутии и других городов и регионов России.

© пресс-служба премии LOUD PR

В числе участников: производственные компании, рекламные, digital и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, фрилансеры и студенты. Больше всего проектов подано в номинациях: «4Future: студенческий проект/мероприятие» – 17 проектов, «Event Idea: PR в ивентах» – 15 проектов, «Integrated MarPR: интегрированные коммуникации» – 14 проектов, «OutOfBox: креативная идея для PR» и «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» – по 13 проектов.

В этом году впервые в рамках премии прошла конференция на тему: «Окно возможностей для коммуникаторов в 2026». В условиях пессимизации соцсетей и ограничения коммуникационных инструментов классический PR вступает в фазу роста: экспертные статьи в СМИ формируют приоритетную поисковую ИИ-выдачу, происходит ренессанс офлайн-мероприятий, проекты КСО приобретают новую ценность и отклик у целевых аудиторий и медиа.

«Каждый сезон премии показывает, как меняется профессия. Сегодня PR – это не только про яркие креативные идеи, но прежде всего про стратегическое мышление, управление информационными рисками и глубокое понимание контекста. Это умение выстраивать доверие и создавать проекты, которые действительно помогают людям и бизнесу. LOUD PR объединяет специалистов, готовых делиться опытом, задавать новые стандарты и вместе развивать профессиональное сообщество коммуникаторов по всей стране», – отмечает Ксения Тиханкина, организатор и директор премии.

«Для hh.ru поддержка премии LOUD PR и номинации “PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя” – это прежде всего возможность отметить проекты, которые задают новые ориентиры в работе с репутацией работодателей. Каждый представленный кейс – это не только история успеха конкретной команды, но и источник идей для коллег по рынку. Именно обмен опытом и лучшими практиками помогает всей отрасли двигаться вперед», – комментирует Екатерина Скляренко, руководитель отдела маркетинга hh.ru по Северо-Западу.

Список призеров и победителей:

Номинация 4Future: студенческий проект/мероприятие

Лауреат – СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Брендинг лимонада Bencher: «За вашим столом – на своем месте»);

2 место – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («ВРЕМЯ ВМЕСТЕ»);

3 место – СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («Эмоции вместо бюджета: продвижение локального бизнеса на примере фитнес-студии «Физкультура»).

Номинация AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания

Лауреат – ООО «ГЕРОФАРМ» («Суд над «Большими девочками»: фарма против хайпа);

2 место – Перекресток х Affect (Возьми и откопай: первый шеринг лопат от Перекрёстка);

3 место – Благотворительный фонд AdVita (Первое дело Нового года).

Номинация Drive Changes: коммуникационное сопровождение организационных изменений

Лауреат – «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» (PR-возрождение Института Адизеса в России);

2 место – Университет ИТМО (ITMO CONF – превращаем университет в научно-образовательную корпорацию);

3 место – Университет науки и технологий МИСИС (Мама. Первый карьерный советник).

Номинация Event Idea: PR в ивентах

Лауреат – Vinci Agency (Московская международная неделя видеоигр главная точка притяжения видеоигровой индустрии для профессионального сообщества и любителей игр);

2 место – «Теремок» (Фестиваль «Сударыня Масленица»);

3 место – Pro-Vision Communications (PR-поддержка выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025).

Номинация Integrated MarPR: интегрированные коммуникации

Лауреат – Пироговый дворик («Вкусы России» в Пироговом дворике);

2 место – Перекресток х Affect (Формат, который хайпует: гиперлокальный запуск сети Select Перекрёсток);

3 место – Panda Digital х Red Finch (Red Finch Sound: Услышаны вместе).

Номинация IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций

Лауреат – Мастерская новых медиа (Фестиваль новых медиа);

2 место – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («Первый цифровой: запуск биометрии и продвижение экспериментально-правового режима для инноваций в аэропорту Пулково»);

3 место – ООО «РВБ» (Влияние на имидж WB Банка через работу с отзывами).

Номинация King Content: лучшие корпоративные медиа

Лауреат – КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (brainz by CROC (жужжит);

2 место – КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (CROC Team – бренд-медиа о людях и культуре КРОК);

3 место – G Communications (Атмосфера победы: как бортовая система самолета стала бренд-медиа).

Номинация Let's Merch: PR и сувенирные проекты

Лауреат – АО «Газстройпром» («Газмагаз»: мерч единства);

2 место – ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Мерч: Пулково. Петербург. Путешествия);

3 место – Коммуникационное агентство 4D (Коммуникационный кейс в формате новогоднего бренд-опыта – новогодние подарки «Ход конем»).

Номинация OutOfBox: креативная идея для PR

Лауреат – Онлайн-журнал «Энергия+» («Радио Террапия»);

2 место – Panda Digital х ESSA (Пивные бомбочки ESSA 0.0);

3 место – Перекресток х Affect (ПЕРЕК вместо VOGUE: как «ПЕРЕКРЁСТОК» стал лицом Недели моды).

Номинация PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры

Лауреат – Pro-Vision Communications х Еврейский музей и центр толерантности (Легенда русского авангарда: как Еврейский музей вывел в авангард культурной повестки забытого в России архитектор);

2 место – Дзен (ООО «ВК») (Интеграция Дзена в фестиваль медиаискусства НУР);

3 место – Коммуникационное агентство BBA (экс. BBAgency) (Национальная кинопремия «Герои большой страны»).

Номинация PR Defence: антикризисные коммуникации

Лауреат – Primus Ural (Уральская пчелка против Голиафа: судебный PR);

2 место – Panda Digital (Не ошибка, а лимитка);

3 место – ООО «РВБ» (RWB: Кейс создания поддержки пользователей в соцмедиа «с нуля» для крупнейшего маркетплейса в России).

Номинация PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя

Лауреат – ГК «КОРУС Консалтинг» (KORUS SUM UP 2025 «Энергия притяжения», или как масштабное корпоративное событие стало частью стратегических HR-коммуникаций с подтвержденным бизнес- эффектом);

2 место – K2 Cloud с проектом K2 Cloud Basket: разверни игру на нашей площадке;

3 место – Center-Game (Проектная исповедь (интерактивная конференция Ростелеком в стилистике сериала «Разделение» / Severance).

Номинация PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций

Лауреат – Газпромбанк Автолизинг х ивент-агентство EventPoint («Источник прогресса»);

2 место – АО «Русская медная компания» (Вовлекающий игровой проект «Медный лабиринт. Или приключение туда и обратно»);

3 место – ООО «Газпром переработка» («Читать сердцем»).

Номинация TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере

Лауреат – КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Read IT Club: клуб книжных дебагеров);

2 место – WB Communications (Исследования на миллионы просмотров. PR для IT-компании First Data);

3 место – Коммуникационное агентство iTrend («10×10: Что делать, если вы хотите стать «своими» в конкретной отрасли?»).

Номинация Urban: территориальные творческие проекты

Лауреат – АНО «Гастрономический фестиваль КРОШЕВО» (Культурно-гастрономический фестиваль КРОШЕВО как драйвер развития города Боровичи);

2 место – Дзен (ООО «ВК») (Покорители Арктики);

3 место – Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Красногвардейский глазами художника).

Номинация WorldLover: лучший социальный проект бизнеса

Лауреат – ООО «ГЕРОФАРМ» (Лисена-Сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом);

2 место – ПАО «МТС» (Отпечатки памяти);

3 место – Фонд «Семья вместе» х LikePR х Stanley Group («Старший сын»: репертуарный спектакль как механизм регулярной помощи фонду «Семья вместе»).

Номинация Worldwide PR: международный PR

Лауреат – Konnov Media х Содис (Покорить Антарктиду, навестить Федора Конюхова, поставить 7 рекордов и получить репост от Маргариты Симоньян);

2 место – Сидорин Лаб (Marketing & Reputation Day Kazakhstan: как Sidorin Lab масштабировал собственную конференцию и построил узнаваемость бренда на рынке Центральной Азии).

Номинация WOWReach: самый виральный инфоповод

Лауреат – Brand Analytics («Год в мемах: как аналитика стала виральным инфоповодом» — серия публичных исследований мем-культуры и сленга Рунета от Brand Analytics);

2 место – Panda Digital х VIZIT (Презервативы для гномиков);

3 место – Агентство Redline PR (Коллаборация ГК «Абрау-Дюрсо» и «Sибирская коллекция»: как вареники со вкусом игристого вина стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов российского FMCG-рынка).

Гран-при премии LOUD PR получила команда АНО «Национальные приоритеты» х digital-агентство Интериум (Discover Russia – цифровая экосистема продвижения национального туристического бренда России в Китае).

Спецпризы экспертного совета жюри получили проекты:

Rassvet.digital (10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России);

Анненкирхе (Сохранение Белой кирхи);

Community Real Estate (Кот с квартирой ищет семью);

ПАО «Газпром нефть» (Меняем ракурс: перезагрузка сообщества «Родные города» во «ВКонтакте»).

Позже организаторы опубликуют сборник проектов шорт-листа премии LOUD PR 2026.