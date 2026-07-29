Актера Воскресенского подключили к ИВЛ

Врачи подключили звезду фильма «Финист — Ясный Сокол» Вячеслава Воскресенского к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в среду, 29 июля, сообщил его близкий друг и ученик.

© Вечерняя Москва

77-летний артист находится в стабильно тяжелом состоянии уже больше двух недель. Еще в середине текущего месяца у него лопнул аппендицит, после чего случился перитонит (воспаление в брюшной полости). Воскресенского увезли в больницу и прооперировали.

— После операции его подключили к ИВЛ. Он пришел в сознание, узнает родных и близких, но не может дышать самостоятельно. Прогнозы неутешительные. Врачи сказали готовиться к тому, что он не сможет дышать, если его отключат от ИВЛ, — цитирует источник «КП-Екатеринбург».

26 июня народный артист России Евгений Стеблов также рассказал поклонникам, что чувствует себя «более-менее хорошо» после госпитализации. Сейчас актера уже выписали домой.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артиста экстренно госпитализировали с подозрением на опасное осложнение паховой грыжи. Врачи рассматривали возможность проведения срочной операции.