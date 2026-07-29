Названы страны, где может спрятаться от наказания Павел Дуров

Глава Союза адвокатов России Игорь Трунов предположил, что основателю Telegram Павлу Дурову станет сложнее передвигаться по миру, если Россия объявит его в международный розыск. Об этом юрист рассказал «Комсомольской правде».

Ранее в ФСБ России заявили, что Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму. Представители спецслужбы подчеркнули, что «установлено и задокументировано» множество случаев использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота для знакомств в мессенджере Telegram.

По данным ФСБ, украинские агенты вовлекали найденных в этом чате людей в преступную деятельность. По информации спецслужбы, Telegram не удалил каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов. Отмечалось, что ФСБ готовит документы для объявления Дурова в международный розыск.

По словам Трунова, если Дуров будет находиться в ОАЭ, местные власти могут выдать его России даже по ускоренной процедуре. Практика показывает, что Эмираты активно сотрудничают с российскими правоохранительными органами и при наличии договоренностей могут передать человека в упрощенном порядке, отложив бумажные формальности на потом.

Однако ситуацию осложняет наличие у Дурова французского паспорта и ограничений со стороны Парижа. В случае его отъезда во Францию процесс экстрадиции может затянуться на пару лет. К тому же французские власти сами ведут расследование в отношении Дурова. Вероятность выдачи граждан из этой страны, по оценке юриста, составляет примерно 50 на 50.

По версии Трунова, самым безопасным укрытием для основателя Telegram может стать Великобритания. Лондон практически не выдает людей по запросам из РФ, часто заявляя о наличии политического контекста в деле. В случае с США или Израилем процедура выдачи также крайне сложна. Однако в случае объявления в международный розыск Дурова обязаны задерживать на пограничном контроле в большинстве стран мира.